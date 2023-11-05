為了鼓勵學童培養閱讀習慣，新北市立圖書館與每年暑假都會與財團法人見賢思琪社會福利公益基金會、三重先嗇宮合力舉辦「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，今（5）日也舉行閱讀高手頒獎典禮，先嗇宮董事長李乾龍表示，這個活動從他擔任台北縣三重市長至今，已經18年從未間斷。

每年暑假舉辦的「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」，會邀請學子一起參加閱讀百本書的挑戰，今天在新北市圖三重分館舉辦頒獎典禮，共有近600位完成百本書挑戰的閱讀高手齊聚一堂。

新北市立圖書館館長王錦華表示，閱讀興趣的培養，是需要投入時間與心力建立的，有父母的陪伴與鼓勵，更能激起孩子的閱讀興趣；閱讀與寫作是一體兩面的，對孩子未來的學習和發展都相當重要。

王錦華說，透過與見賢思齊基金會、先嗇宮共同推動閱讀教育，便是希望鼓勵孩子透過大量閱讀，培養孩子的自主閱讀力、批判思辨力及多元表達力，建立先閱讀、後寫作的好習慣，擴展學子的閱讀視野，同時提升寫作能力。

李乾龍說，自己在台北縣時期擔任三重市長時，就開始推動這個活動，至今已經18年了，當時全三重只有2間圖書館，藏書6萬多本，等到9年後卸任三重市長，藏書已達60萬冊，進入圖書館的人次也超過百萬。

李乾龍表示，過去三重都被認為是文化沙漠，經過大家努力才扭轉印象成為綠洲，這次活動來領取閱讀護照的孩子超過2000人，其中有約1200人閱讀超過百本，其中更有600多人寫閱讀心得參加徵選，並選出優秀作品收錄成冊，盼未來閱讀習慣能繼續深根，繼而使孩子的寫作能力更加精進。