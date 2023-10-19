午夜地牛翻身！花蓮極淺層地震規模4.0 最大震度3級 00:092023/10/19 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午夜花蓮縣卓溪鄉發生規模4.0地震。（氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（19）日00：00發生芮氏規模4.0地震，震央在花蓮縣政府南南西方88.7公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度17.1公里。各地最大震度花蓮、台東3級，嘉義、南投、台南1級。 花蓮規模5.8極淺層地震！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震 12分鐘3連震全是極淺層！東部海域規模5.3地震狂搖 花蓮規模5.8地震 新北明顯搖晃 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 又來！日本伊豆群島規模6.1地震 震源深度10公里 12:042023/10/06 國際 阿富汗西部發生規模6.3強震！已釀15死78傷 深度僅14公里 23:362023/10/07 國際 16：53東部海域規模4.7極淺層地震 最大震度2級 16:572023/10/05 生活 高雄美濃地震台南震度2級 網驚：難怪螢幕一直晃 21:282023/10/12 生活 日本八丈島現60公分海嘯 船隻翻覆 12:062023/10/09 國際 20：16高雄規模4.9極淺層地震 最大震度4級 20:212023/10/12 生活 聯合國公布永續發展目標 金士懿深度剖析台灣發展方向 16:162023/10/11 寶島 國家防災頒獎典禮暨地震速報說明會 公私協力落實防災生活化 14:402023/10/12 生活 台灣大「硬科技日」登場 發布5大深度賦能平台 22:182023/10/18 科技 阿富汗西部再遇規模6.3強震 深度僅約10公里 13:322023/10/15 國際 花蓮規模5.8地震傳災情？ 馬遠大橋橋面現3米裂痕 22:462023/10/11 生活 週末強震釀逾2000死 規模6.3地震再襲阿富汗西部 10:282023/10/11 國際 提升農村旅遊深度 南市府輔導社區開發新教具 17:352023/10/11 寶島 大陸首張深海3千米地質勘探圖 全長6米從淺到深呈現 12:012023/10/05 兩岸 國慶連假旅遊首選 「小塹有約」、「小塹飲食部」 高市長：歡迎體驗最在地味的新竹魅力 20:002023/10/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。