中央氣象署地震報告指出，今（19）日00：00發生芮氏規模4.0地震，震央在花蓮縣政府南南西方88.7公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度17.1公里。各地最大震度花蓮、台東3級，嘉義、南投、台南1級。

花蓮規模5.8極淺層地震！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震
12分鐘3連震全是極淺層！東部海域規模5.3地震狂搖
花蓮規模5.8地震 新北明顯搖晃
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