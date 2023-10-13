美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓今天發生規模5.2地震，首都馬尼拉（Manila）的建築搖晃，當地有關當局警告可能出現災損和餘震。

法新社報導，這起淺層地震發生在當地時間早上8時24分，震央在馬尼拉以南約100公里處，學生與上班族紛紛逃出所在建築外。

八打雁省（Batangas）卡拉卡市（Calaca）救災機構官員奎瓦茲（Rafael Cuevas）說：「目前一切正常，雖然這裡是震央，現在無人傷亡。我們感受到強烈震動…持續不到10秒鐘。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1121013