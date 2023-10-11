菲律賓外交部今天表示，至今有2名菲國公民因巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）和以色列的衝突而身亡。總統小馬可仕對此表達哀慟，並譴責暴力和恐怖攻擊。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發表聲明：「聽到2名菲律賓人在以色列喪生，我心情沉重。菲律賓譴責這些殺戮，並堅決反對目前的恐怖攻擊與暴力。」

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天稍早在社群平台X（前身為推特）證實2名菲國公民在以巴衝突中身亡。

他表示：「菲律賓譴責哈馬斯針對以色列的行動導致2名菲國公民遇害，以及所有其他恐怖主義和暴力行為。」

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓駐約旦大使館將加薩走廊（Gaza）提高到3級警戒狀態，即自願性撤僑。目前有137名菲國公民居住在加薩走廊。

菲律賓外交部這項警戒系統分為4級，1級警報屬預防階段，4級警報為強制撤離。

菲國外交部昨天表示，已有38名公民請求加入撤僑名單，其中17人未成年。

外交部次長迪維加（Eduardo de Vega）說，他們會盡快完成撤僑，但「由於加薩情勢，這個程序很複雜」。菲律賓駐特拉維夫（Tel Aviv）、開羅（Cairo）和安曼（Amman）大使館正研商此事。

目前約3萬名菲國公民住在以色列。菲律賓駐特拉維夫大使館9日發布旅遊警示，建議「無限期推遲從菲律賓赴以色列的所有旅行，或直到局勢穩定（再出發）」。