中國海軍艦艇上星期尾隨並試圖攔截一艘正在執行補給任務的菲律賓海軍船艦後，菲國軍方已呼籲中國停止在南海的各項「不安全行為」。

路透社報導，根據菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）說法，中國海軍船艦在菲國於南海面積最大且位置最具戰略意義的中業島附近，試圖從菲船前方橫切而過，距離最近時兩國船隻僅隔350碼（約320公尺）。

布勞納昨天發布聲明說，中共船艦各項「危險且攻擊性的調動不僅有發生碰撞的風險，更直接危及雙方海上人員的生命安全」。

中國駐菲大使館並未立即回應今天置評的請求。

這是中方又一次阻撓菲國在其南海專屬經濟區，赴馬尼拉駐守地區對自家人員從事運補任務的舉措。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）尋求與華府建立更緊密的雙邊關係，包括讓美國出入更多菲律賓軍事基地，自此之後，馬尼拉和北京的關係便日益惡化。