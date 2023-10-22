中國和菲律賓在南海爭議領土仁愛礁的衝突持續上演。菲律賓指責中國在南海採取危險阻攔行動，導致一艘中國海警船和一艘民兵船22日在仁愛礁附近，分別與一艘菲律賓補給船和一艘海警船發生相撞、碰撞事故。中國海警22日罕見連續發布3條訊息回應，指責菲方惡意碰瓷，中方操作正當合法，「責任全在菲方」。

據美國之音報導稱，西菲律賓海全國特別工作小組在一份聲明中，以最強烈措詞譴責中國海警和中國海上民兵「危險、不負責任和非法」的行動，並表示已侵犯菲律賓主權。這是菲律賓官方首次報告該國船隻被中國船隻撞擊。

聲明表示，「中國海警船5203號的危險攔截行動，導致它與菲律賓軍方承包的原住民補給船相撞」，事發地距離仁愛礁約25公里。另一起事件則是一艘菲律賓海警船在執行例行補給任務時，被中國海上民兵船碰撞。

中國海警局也不甘示弱，今天6時11分、11時47分和14時10分接連發佈3條消息，先後公開中國「依法」攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資，以及在採取攔阻措施時菲方的兩次故意碰撞事件，並附上現場影音。

根據中國海警局發佈的消息，10月22日，菲律賓船隻擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲擅自闖入的船隻進行攔阻。

6時14分，菲「尤娜扎·五月」2號遊艇在中方事先提醒告知的情況下，又無視中方多次明確警告，以不專業、危險方式，故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰。

8時13分，菲海警4409船蓄意挑事，有預謀主動倒車，尾部與中方停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，惡意碰瓷製造事端，升溫現場局勢。

此外，中國海警局還公佈了中方艦船「依法依規」攔阻管控菲方侵權挑釁船隻以及菲方船隻以危險方式接近中方船隻導致擦碰的兩條影音。

中國海警局新聞發言人甘羽今天發表談話稱，10月22日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。

甘羽表示，中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。期間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近我方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，中方敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。