攻擊事件發生於比利時當地時間16日晚間，地點在足球賽進行的體育場附近，根據比利時媒體報導，2名被殺害的瑞典公民當時身穿瑞典球衣，且在前往球賽的路上。

一名男子喊出「真主至大」之後，向四周開槍掃射，造成2人死亡。

根據瑞典媒體報導，該名男子曾於16日晚間在臉書（Facebook）上傳一支短片，表示自己是伊斯蘭國（IS）成員，已為真主阿拉的宗教復仇，並宣稱殺害了3名瑞典人。

瑞典電視台（SVT）報導，瑞典球員主動要求停止比賽，並獲得比利時隊的支持，雖然比利時警方為了球迷的安全並不希望球賽中斷，但瑞典對比利時的球賽目前已暫停，警方要求所有瑞典球迷先留在球場。

根據在場的瑞典媒體報導，場內球迷不完全清楚狀況，很多人已先將瑞典球衣換下。

法新社報導，布魯塞爾檢方辦公室稍早指出，嫌犯仍在逃。

瑞典國內今年發生了多次褻瀆可蘭經事件，引起穆斯林社群不滿，瑞典駐伊拉克的使館也遭當地民眾包圍攻擊。（編輯：陳彥鈞）1121017