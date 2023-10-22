國道3號雲林縣斗六段昨21日發生4死22傷嚴重車禍，一輛遊覽車與一輛自小客車碰撞，造成遊覽車內1對母子、自小客車男駕駛與女乘客死亡。遊覽車公司洪姓負責人表示，公司針對乘客均有保險，會以最高700萬元賠償，另外旅行社也有保險，會一併負起責任。

健全通運公司洪姓負責人表示，根據監理所資料，遊覽車車齡11年多，日常保養狀況沒問題、駕駛也沒問題，乘客也有保旅行險，至於此次事故中該付的責任，公司將一併負起責任。洪姓負責人也說，遊覽車公司有保險，上限為700萬元，會以最高輔助協助家屬，至於其他部分則交由旅行社處理。

據了解，新竹耀群科技公司昨舉辦員工旅遊，一行人準備到雲林劍湖山遊樂園一日遊。遊覽車於上午9時43分許載著員工行經國道3號雲林斗六路段264公里處，與1輛小客車發生碰撞，造成4死22傷憾事，遊覽車上2名死者為11歲男童與47歲母親，小客車死者為52歲男駕駛與61歲女乘客。

警方調查，遊覽車上死者男童與母親，2人坐在車內最後一排，均有繫安全帶，但仍因頭部撞擊而身亡；自小客車則嚴重扭曲變形，駕駛與乘客被夾在車內，搶救後宣告不治。

雲林地檢署21日晚間10時許，完成4名罹難者體相驗程序，經漏夜偵訊，認為遊覽車陳姓駕駛涉嫌《刑法》第276條過失致死、第284條過失傷害等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，22日凌晨1點許，向雲林地方法院聲請羈押。