ASICS工裝系列長袖襯衫，3280元。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

時令不知不覺來到初秋，逐漸轉涼的氣溫也象徵著衣櫃該換季，戶外休閒露營品牌CHUMS今年推出適合秋季大地色系的「美拉德穿搭」系列新品，包括美式校園風的半拉鍊開襟衫、經典燈心絨工裝寬褲，以及秋冬必備毛帽等；運動品牌ASICS同樣有美拉德風格的工裝服飾，防潑水多口袋設計符合外出需求。

「美拉德穿搭」（Maillard Style）是以棕色系服飾作搭配，名稱源自於食物經過特定烹調過程形成特有的深棕色外層，這一現象被稱作「美拉德反應」。CHUMS秋天新品多以棕色系及復古風格作為設計，像是「Myton」系列的棒球外套及半開襟大學衫採用抓絨內襯，厚實面料卻輕盈舒適，且具有出色保暖性。搭配品牌名稱及品牌創立年份與地點，更增添美式大學復古氛圍。

另也攜手日本插畫家SAYORI WADA推出「OUT AND ABOUT」秋冬系列。該系列以走出戶外為主題，運用撞色鮮豔色彩及富童趣的風格進行創作。棒球外套正面藏有，手裡拿著望遠鏡觀察的Booby。背後的圖案則是根據 SAYORI WADA 小時候拍照時經常擺的姿勢設計而成，服飾圖案的前後呼應及對比的亮麗色彩也展現了童心未泯的一面。

品牌同時祭出周年慶活動，高雄夢時代店10月18日前，單筆消費滿2000贈CHUMS限量束口袋乙個；單筆消費滿3800則贈CHUMS零錢包乙個；CHUMS台北新光三越南西店三館22日前，單筆消費滿3300隨機贈CHUMS隨身肩背包乙個或證件帶乙個等。

ASICS GEL-NIMBUS 25 TR，4980元。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

早秋運動也要拚有型，ASICS特別推薦幾款美拉德色系跑鞋，包括ASICS GEL-NIMBUS 25 TR系列，於ss23進行全新升級後帶來更舒適且更順暢的跑步體驗，輕盈緩震外也提升抓地力；服裝方面，ASICS Training系列工裝服飾採防潑水、抗撕裂耐磨面料及多重口袋收納設計。