「TWIN PARK」森鄰其境，機能完善極具發展潛力。（圖/中時新聞網攝）

晨起漫步在窗邊、拉開窗簾，你會看到一片綠海，如此美好夢幻的景致，正是位在台中北十二期的「TWIN PARK」，讓人愛不釋手。

台中西屯區的十二期重劃區，位置得天獨厚，被各個重大區域圍繞，比鄰逢甲商圈，接壤水湳經貿園區，坐望中科，共享台中七期生活圈。

「TWIN PARK」位於低密度住宅區的北十二期，正面7200坪的文修公園，從基地更可遠眺，堪稱「台中之肺」的水湳中央公園，面積為67公頃，是大安森林公園的2.6倍大。

「TWIN PARK」位於低密度住宅區的北十二期，正面7200坪的文修公園，從基地更可遠眺堪稱「台中之肺」的水湳中央公園。(圖/中時新聞網攝)

「TWIN PARK」擁有公園首排的豪宅條件，成為市中心最夢幻的綠謐窗景；交通利多，西鄰74號快速道路和國道一號，車程約4分鐘就能抵達西屯國小。採買部分，則有楓康、全聯、西屯市場和家樂福，亦有西屯商圈、黎明商圈和逢甲商圈，生活機能相當完善。

「TWIN PARK」鄰近楓康、全聯、西屯市場和家樂福，亦有西屯商圈、黎明商圈和逢甲商圈，生活機能相當完善。(圖/中時新聞網攝)

「TWIN PARK」主力房型為36坪3房，每一戶臥室、衛浴皆有開窗，擁有良好的採光和通風，選材配備也相當用心，秉持實用和生活美學兼具的原則來做選用。

此外，採用YKK AP氣密窗，搭配Low-E複層式玻璃，有效隔音、隔熱；廚房空間搭配衛浴全配TOTO電腦馬桶、hansgrohe定溫龍頭、暖風機、石材檯面、鏡浴櫃，及義大利STOSA廚具、GLEM GAS洗碗機、GLEM GAS多功能烤箱、GLEM GAS「隱藏式」抽油煙機，其中，抽油煙機採觸控面板，典雅而簡約；更搭配3M櫥下型三道淨水，減少水垢，滿足居住者一步到位的需求。

公設方面，大廳全石材設計，還有正對文修公園的多功能交誼廳、健身房、閱覽室、廚藝教室、曬被區等等，提升居住者的生活品質。

「TWIN PARK」座落公園第一排，兼具西屯區段機能，擁有低密度、高綠覆的住宅視野，讓住戶在繁華都市裡享受綠地生活，無論是個人休閒還是親子生活都相當愜意。想更多了解這座渾然天成的世外桃源，觀察窗外的四季美景，趕快來賞屋吧！