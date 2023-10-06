大陸女星趙麗穎因電視劇《花千骨》、《楚喬傳》和《知否知否應是綠肥紅瘦》等，紅遍兩岸三地，主演作品在網路上擁有幾百億觀看次數，已是頂流女神之一。趙麗穎雖然人氣高，但仍樂於透過社群分享生活，今（6日）釋出一張自拍照，清涼穿搭意外洩排骨胸，瘦到令粉絲擔憂她的身體狀況。

趙麗穎自2021年結束與男神馮紹峰不到3年的婚姻，她的演藝事業反而更火，無論戲劇、綜藝和代言工作沒停過，出席各大時尚活動也都是話題人物。趙麗穎今日在微博發文說假期最後一天，期待下一個假期，並放上絕美自拍照，顏值狀態和清涼穿搭立刻在網上掀起熱議。

畫面中趙麗穎一臉淡妝、把頭髮紮成魚骨辮，穿了一件黑色低胸細肩帶背心，超深V設計露出性感鎖骨，往下看隱約看到事業線，相當清涼；不過，許多粉絲發現趙麗穎瘦到都呈現「排骨胸」，擔心她是否又瘦了，紛紛留言關心，「穎寶要記得吃飯啊，真的太瘦了」、「忙到都沒時間吃飯了嗎？」、「美但好瘦啊」。

而廣大網友見趙麗穎自拍也被她的凍齡美貌驚豔，盛讚她一點都不像是35歲，「太嫩了吧，以為哪個大學正妹」、「羨慕趙麗穎的美貌，根本不相信她已經當媽」、「日常的樣子更漂亮」。