香港女星周秀娜一出道就因為傲人上圍受關注，被外界封為「波神」，還是性感女神始祖，之後積極在戲劇圈求表現，也曾入圍金像獎女主角演技受肯定。近年周秀娜收起性感努力轉型，但多次被發現身材日漸消瘦，日前她才傳出身體不適掛急診，今（11日）出席活動被拍到排骨胸，上圍更疑似瘦到縮水。

38歲的周秀娜近年轉型演員，體態也從豐滿性感變得越來越纖細，先前還被拍到瘦成皮包骨，讓粉絲擔心她生病了；不過，日前周秀娜參加首次在香港舉行的S20潑水音樂節，疑似與朋友玩到太瘋，不只是她說的「透心涼」還真的著涼，傳出她緊急跑醫院掛急診，最後確認是細菌感染。

周秀娜瘦出排骨胸。（圖／摘自東網）

不過，周秀娜相當敬業，今（11日）抱病出席活動，但穿著低胸禮服的她被發現又瘦了，雙臂都很纖細找不到贅肉，令人驚訝的是，傲人上圍看起來大縮水，還出現排骨胸，完全變骨感美人。許多網友看傻眼，紛紛表示，「別再瘦下去了」、「波神都沒波了」、「側面還是有波，好好保重身體啊」、「早日康復」。

周秀娜從模特兒轉型成演員後，有和周星馳、鄭伊健、古天樂和劉德華等天王合作過，2018年時以電影《29+1》入圍第37屆香港電影金像獎最佳女主角，雖然最後由毛舜筠獲獎，但她的演技終於獲得肯定，也讓不少多年粉絲感到欣慰。