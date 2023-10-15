GU女裝柔軟寬鬆開襟外套，990元。（GU提供／朱世凱台北傳真）

GU女裝圓領開襟外套（拿鐵棕），790元。（GU提供／朱世凱台北傳真）

新生代潛力女演員何思靜，先後出演熱播劇《華燈初上》、愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》等，人氣扶搖直上，亮眼外型也被服飾品牌GU相中，在換季更新行頭之際，邀她演繹零失誤穿搭法，靠著「美型針織外套系列」輕鬆變換出各種造型。

初秋到來天氣多變，GU「美型針織外套系列」以方便的開襟設計搭配膚觸極佳的柔軟材質，完美應付秋冬氣候；寬鬆的袖型設計除了可修飾手臂線條以外，內搭T恤、襯衫，或是有厚度的帽T及毛衣等冬季保暖單品也不會過於厚重或不適，全系列共有4種款式，多達15種色系的時尚選擇：經典不敗的素色「女裝圓領開襟外套」為適中的常規版型，適合所有身型的女孩。

同款版型還有讓穿搭看起來更加活潑的「女裝圓領開襟外套（條紋）」可以選擇；寬鬆長版的「女裝柔軟寬鬆開襟外套」是最溫暖舒適的選擇，適合想要遮肉顯瘦的女孩。若想穿出時下韓團最流行的甜酷造型，GU推薦「女裝刷毛休閒短褲」，再穿上一雙帥氣好走的「女性超彈性厚底靴」，輕鬆展現率性俐落的獨特造型；若想要展現知性的優雅氛圍，則可搭配若隱若現的「女裝透膚印花高領T恤」及修身感的「女裝短刷毛羅紋荷葉長裙」打造質感。

今年秋冬正夯「美拉德穿搭」（Maillard Style），該詞意指當食物經過特定烹調過程時，加熱到一定程度會有焦糖或棕色外層，這種現象被稱為「美拉德反應」。GU「女裝圓領針織開襟外套」以790元的價格美學提供豐富的色彩選擇，包含百搭的奶油白、沉穩俐落的熔岩煙灰、「美拉德」穿搭必備的拿鐵棕、溫柔的薰衣草紫，以及沉穩療癒的寧靜藍。