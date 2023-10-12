PUMA年度盛事「PUMA 75TH F.F.F特展」即日起至16日快閃信義。（PUMA提供／朱世凱台北傳真）

男星瘦子與吳卓源、謝欣穎及黃宣昨（12）日一同出席運動品牌75周年生日慶典，4人特別穿上限定服飾和鞋款，展現復古時尚。瘦子直言：「我這個人就不是很喜歡穿搭，偏好經典、簡單、快速無腦，我相信只要夠經典，不管怎麼穿都是成立的。」

PUMA歡慶品牌創立75周年，12日至16日在台北信義威秀廣場舉辦「PUMA 75TH F.F.F特展」，展區入口以超大型品牌立體刻字及大跳豹 LOGO牆吸睛，空間長達30米並規劃五大主題展區，除了可以看見多款傳奇跑鞋，也首度亮相還沒在台上市的Palermo OG鞋款，同時打造刺繡布章客製燙印工作坊，提供4款75周年限定刺繡布章，活動期間消費不限金額就可兌換乙個並享受燙印體驗。

瘦子認為經典不敗就是最棒的運動風格，打趣說「趁PUMA生日借一個願望，希望我們都可以繼續打破框架、不斷挑戰自我。」工作滿檔的他也預告，明年會努力投入創作再呈現新作品。