以尊重大自然為理念的加拿大品牌Roots，在今年創立滿50周年，仁愛店全新店裝形象也於8月正式亮相，改裝後維持精緻簡潔風格，並將加拿大木質調的自然氛圍搬進店內；此外，「Roots璀璨50經典再現特展」即起正式開展，除秀出品牌歷年來重要大事紀與經典原型作品外，拍照打卡還能玩抽獎。
Roots Taiwan即起至12月31日，在Roots仁愛店舉辦「Roots璀璨50經典再現特展」，展示作品包含1973年推出的創始商品-Roots反矯治跟鞋，讓大眾了解到品牌創立之初是以生產和銷售皮鞋奠下基石；特展中另一亮點是高達150公分且代表品牌LOGO動物的的巨型海狸玩偶，只要於指定活動期間打卡上傳，就有機會抽到45公分海狸玩偶。
Roots 50周年也推限定Golden Beaver系列，重新詮釋70、80、90年代的經典款式，提供了經典連帽上衣、圓領大學T等單品，紀念系列中特別加金色海狸LOGO及「50 YEARS OF QUALITY＆INTEFRITY」金色文字，材質上使用再生纖維及有機棉等環保材質護地球，品牌全球50周年紀念活動中，也將陸續推限量紀念商品，包括與加拿大藝術家Heather Cooper獨家設計的印花系列等。
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