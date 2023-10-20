在全球擁有高人氣的新生代演員肖戰，日前為GUCCI 1953 Horsebit 馬銜鏈樂福鞋問世70週年拍攝形象廣告，在廣告中他分別以三種不同的造型，略帶慵懶的或坐或躺在椅子上，展現出義式慵懶的模樣，時髦毫不費力的時尚氛圍，與品牌這個經典單品十分吻合;與肖戰氣質迥異的愛爾蘭男星保羅·麥斯卡，則以風衣、短褲搭配白色短襪、樂福鞋，愜意歡愉地斜躺在沙發上，彷彿剛下班跳進沙發懷抱的你我，歡樂之餘也展現出該項單品經典、百搭的特性。
Gucci品牌創辦人Guccio Gucci 先生在擔任飯店服務員時，發現馬術活動與歐洲菁英階級的密切關聯，故在創立品牌時便把源自馬術活動的金屬雙環夾鏈，重新演繹推出Horsebit 馬銜鏈放入品牌單品中，後古馳二代Aldo Gucci先生為向致敬，便將馬銜鍊縮小點綴於鞋面上，自此也帶動全新的穿鞋風潮，美國知名男星Matt Damon、奧斯卡影后Jodie Foster到英國女王Queen Elizabeth II都該項單品的愛好者，而該單品也是紐約大都會藝術博物館唯一收藏的鞋款。
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