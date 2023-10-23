亞塞拜然國防部今天表示，亞塞拜然已與盟國土耳其在靠近亞美尼亞邊境區域展開聯合軍事演習。亞塞拜然數週前從亞美尼亞分離主義分子手中收復了納卡區。

法新社報導，亞塞拜然上個月發動僅24小時的閃電攻勢，重新控制爭議已久的納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），結束亞美尼亞分離主義分子數十年的統治。

亞塞拜然國防部表示，「多達3000名」軍事人員將參與在亞塞拜然首都巴庫（Baku）、伊朗和亞美尼亞之間的納奇赤凡（Nakhichevan）飛地，以及從亞美尼亞分離主義分子手中奪回的領土舉行的戰術演習。

將有數十件砲火武器和航空飛行器參與這次被稱為「凱莫爾2023」（Mustafa Kemal Ataturk 2023）的演習。

巴庫當局表示，他們的目標是「確保（盟國之間的）協同作戰能力」。

這次演習正值亞塞拜然、亞美尼亞、土耳其、伊朗和俄羅斯準備派遣外交部長前往伊朗首都德黑蘭（Tehran）進行會談。這是莫斯科當局在2020年發起的一種外交形式，當時亞塞拜然和亞美尼亞正因納卡區問題開戰。

俄羅斯長期將這個地區視同自家後院，這場會談被視為莫斯科當局試圖削弱西方在這個地區日益增長的影響力。