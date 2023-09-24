位於亞美尼亞邊界的法新社團隊報導，自亞塞拜然對納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）發動閃電攻擊後，第一批納卡區難民今天進入亞美尼亞。

法新社報導，數十人在經過亞塞拜然邊界警衛後，進入亞美尼亞村莊科爾尼佐爾（Kornidzor），亞美尼亞外交部官員在這裡為他們登記。

這群人主要是女性、兒童和老年人。

一些人告訴法新社，他們來自邊境村莊埃格特薩霍格（Eghtsahogh），其他人則表示來自更遠的地方。

分離派人士今天稍早表示，因為最近一次暴力事件而無家可歸的平民，將在俄羅斯維和部隊的幫助下遷移到亞美尼亞。自從2020年為期6週的戰爭後，俄國便派遣了維和部隊進駐該地區。

一名男子表示，他曾是分離主義成員，直到亞塞拜然的進攻迫使叛軍在20日同意放下武器。他說：「昨天，我們不得不放下我們的步槍，所以我們離開了。」

亞塞拜然已承諾，允許放下武器的分離勢力戰士沿著拉欽走廊（Lachin Corridor）前往亞美尼亞。

亞塞拜然內政部今天表示，將為前作戰人員安排巴士，有些人也可以開車離開。