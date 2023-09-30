亞美尼亞今天表示，已有超過10萬人逃離納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）。

法新社報導，這意味自亞塞拜然重新奪回納卡區控制權以來，以亞美尼亞裔人口為主的納卡區幾乎所有的官方人口都已離境。

亞美尼亞政府發言人巴格達薩揚（Nazeli Baghdasaryan）表示，過去一週進入亞美尼亞的難民人數已達10萬417人。

之前估計有12萬人口的納卡區數十年來抵抗亞塞拜然統治的行動突然失敗告終後，當地居民紛紛逃亡。

亞塞拜然上週發動閃電攻勢，重新占領被國際視為亞塞拜然領土的納卡區，顯然結束了這場不斷惡化的衝突。

納卡區亞美尼亞裔政權同意繳械投降後，宣布將不復存在。

前納卡區官員貝格拉揚（Artak Beglaryan）表示，根據非官方消息，納卡區「最後一批」居民今天正在前往亞美尼亞的途中。

他在社群媒體寫道：「（納卡區）最多只剩下幾百人，其中多數是官員、緊急服務人員、志工和一些有特殊需求的人。」