屏東明揚公司於本月22日突發大火，並造成多人傷亡，還有4名消防員不幸殉職，引發各界關注。對此，土耳其裔男星吳鳳也在社群上發文表達悲痛之意，並決定與老婆公同捐出10萬，希望能略盡棉薄之力幫助受災者。

吳鳳於24日在臉書上發文，透露自己與消防員間的淵源：「我曾經有機會接觸消防員跟他們的工作環境。光看他們的裝備跟機器，就知道這份工作有多辛苦。」同時，也點出消防員如今工作上的困境：「他們曝光在危險環境下的比例，也比平常人高出許多。」對他們的奉獻由衷地感到敬佩。

此外，吳鳳也透露自己見到了屏東發生的明揚公司大火事件，感到十分的悲痛，因此決定與老婆共同捐出10萬元，雖然金額不多，但也希望能略盡棉薄之力，幫助這場憾事的受災者們生活能早日回歸正常生活，「願逝者安息，傷者平安。失去的靈魂永遠變成我們的英雄。謝謝你們，一路好走。」同時也希望未來不要再有意外發生。

相關貼文曝光後，有不少粉絲大讚吳鳳的善心，紛紛留言表示：「感謝吳鳳對台灣的愛心」、「希望世界上好人都要更幸福」、「謝謝你這麼愛台灣。」事實上，自明揚公司發生大火後，各界十分關心事件的後續發展以及責任歸屬的釐清，不過全案仍在調查相關證據中，事件的真相尚未明瞭。