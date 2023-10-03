國民黨總統參選人侯友宜(右二)3日特地前往悼念屏東殉職英勇消防員，並為家屬打氣。(林和生攝)

明揚工廠大火造成4名勇消殉職，屏東縣政府原訂10月5日於屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，因應小犬颱風逼近，典禮延至6日上午11時於原地點舉行，蔡英文總統將南下送四位英雄最後一程。

移靈車隊預計4日下午3時自心燈館出發，行經屏東市區至屏東縣立體育館，沿途民眾若遇到移靈隊伍，可向勇消致上最高敬意，移靈儀式完成後，將開放公祭會場讓民眾前往追悼。

屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒、施寶翔，在明揚大火中英勇殉職，消防署將協助屏東縣消防局辦理請領各項撫卹、慰問金，以及入祀忠烈祠、核發褒揚令等事宜。

移靈儀式預計於4日下午3時啟動，縣府以隆重莊嚴方式進行，將出動引導車、消防車、消防勤務車、警備車等車隊護送，移靈路線自心燈館出發，沿途開警示燈，行經歸智路、瑞光南路、屏二分隊、復興南路、中正路、勝利東路，最後抵達屏東縣立體育館。

途中，特別繞到4位弟兄生前服務的「消防局屏二分隊」辦公室，主要是讓祂們做最後巡禮，也象徵任務的結束。

國民黨總統參選人侯友宜3日特地前往悼念屏東殉職英勇消防員，並為家屬打氣。侯友宜提到，消防絕對是項專業，應該回歸一條鞭的制度，讓包括升遷、指揮等回歸消防專業。

尤其，救災第一線指揮官與平時教育訓練很重要，不僅要有作戰策略，更要有現代的科技設備，讓第一線消防員可以獲得足夠的保障，同時相關的退撫制度，也必須符合公平性，不能讓打火兄弟，有後顧之憂。