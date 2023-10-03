因應小犬颱風來襲，屏東縣長周春米主持災變中心會議時，指示各單位提前部署、嚴陣以待，除持續緊密監控颱風動態，並拜託各相關單位能用最大能量避災、防災、減災，6日務必順利舉行4位英勇消防弟兄聯合公祭，隆重陪他們走最後一程。

周春米表示，氣象署發布小犬颱風陸上警報，陸上警戒範圍包含屏東縣，預測將會有豪雨跟大豪雨的發生機率，低窪地區要嚴防海水倒灌，相關單位落實警戒區的管制措施，尤其是海邊、山區、溪流處預防性撤離。

另針對縣內7鄉、21村易成孤島地區鄉鎮，一定要加強戒備，洗腎患者、孕婦、慢性病患者預防性撤離，土石流潛勢溪流地區保全戶盡早完成，以保障居民安全。

周春米強調另一項重要任務，原本訂定10月5日在屏東縣立體育館舉行聯合公祭，追悼4位英勇消防弟兄，現在不論颱風天是否達到停班課標準，依照氣象署情資顯示小犬颱風仍是來勢洶洶，加上各單位也要準備避災防災，因此將聯合公祭時間延後至10月6日上午11點，特別拜託各相關單位，務必做好完善防颱準備，用最大能量避災防災減災，屆時務必隆重陪伴英勇消防弟兄走完最後一程。