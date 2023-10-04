屏東縣長周春米(右)帶領消防弟兄，向殉職4名勇消敬禮。(林和生攝)

屏東縣長周春米(右)一一為屏二分隊消防員加油打氣。(林和生攝)

「4位弟兄，任務結束 ！」明揚工廠大火造成4名勇消殉職，屏東縣政府預計6日於屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，4日下午移靈車隊開往現場前，特地經過4人服務的屏二分隊，現場許多消防弟兄及民眾都來送他們最後一程，當車隊緩緩駛入分隊，分隊長一聲敬禮，讓不少人瞬間紅了眼眶。

屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒及施寶翔，在這場大火中英勇殉職，4條年輕生命早逝，令人惋惜哀慟，各界哀思、不捨與關懷紛紛湧入，屏縣府考量設於心燈館的聯合靈堂空間有限，決定移靈至縣立體育館辦理聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。

移靈儀式下午3時啟動，縣府以隆重莊嚴方式進行，出動引導車、消防車、消防勤務車、警備車等車隊護送，移靈路線自心燈館出發，沿途開警示燈，行經歸智路、瑞光南路、屏二分隊、復興南路、中正路、勝利東路，最後抵達屏東縣立體育館。

途中，特別繞到4位弟兄生前服務的「消防局屏二分隊」辦公室，主要是讓祂們做最後巡禮，也象徵任務的結束，小隊弟兄及義消、在地民眾都將到場致意。

屏二消防分隊長李炯佑坦言，目前處於艱難時刻，不管是人力、亦或弟兄心情，藉由這次儀式，眾人都有共識，不要把時鐘停留在22日大火那天，能將生活回到正常軌道，朝著前方的路途向前，畢竟守護縣民安全還是我們的天職。

事發後縣府也派駐心理諮商師，李炯佑說，傳統教育告訴警消要勇敢，但是他跟弟兄說，這個時候可以不勇敢，因此諮詢時間可能會拉長至半年或一年，過去大家會比較壓抑，承諾會陪伴弟兄們度過這個時刻。