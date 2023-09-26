明揚大火罹難4勇消公祭時間確定 蔡英文總統將任榮譽主委 19:552023/09/26 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明揚大火罹難4勇消公祭時間確定，蔡英文總統將任榮譽主委。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明揚國際大火，造成4名勇消殉職，屏縣府公布，10月5日將在屏東市心燈館舉辦聯合公祭，蔡英文總統擔任榮譽主委，榮譽副主委則是副總統賴清德及行政院長陳建仁，主任委員則是屏東縣長周春米。 接見澳洲國會跨黨派議員訪團 蔡英文：共同守護印太地區 進口蛋爭議延燒上身！ 賴清德：沒證據有食安問題 喊話明揚國際大火受傷消防員老公：命令你快回來煮飯給我們吃 #明揚國際 #大火 #蔡英文 #賴清德 #周春米 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德創新論壇再提性平 要完備職場性平安全與保障 16:522023/09/26 政治 犯保協會申請明揚國際假扣押遭駁回 消防員家屬回應了 12:252023/09/26 社會 民進黨要求銷假上班 侯友宜：賴清德232天沒進議會才破壞民主 15:162023/09/26 政治 明揚再冒黑煙！ 失聯班長未尋獲 同事喊：工作結束了快出來 10:392023/09/26 社會 明揚國際爆炸第5天又冒白煙！重機具開挖 搜救最後失聯員工 09:542023/09/26 社會 聽到殉職消防員父親這段話 媒體人心痛喊：絕對不是意外 09:142023/09/26 政治 藍批周春米用不專業的消防局長 游毓蘭爆「謝長廷市長」1任命太驚人 13:152023/09/26 政治 明揚「超量30倍化學原料」釀災！地方該稽查？ 周春米說話了 11:502023/09/26 社會 《火神》看明揚大火悲劇 温昇豪心痛：先負責再究責 19:182023/09/26 娛樂 明揚爆炸2受傷勇消病況曝光！隔窗「比讚握拳」展現堅強意志 09:092023/09/26 社會 消防員危險加給提高15％ 盧秀燕喊話： 中央開支票應一起買單 10:362023/09/26 政治 Lin bay好油遭攻擊 國民黨要賴清德想想4年前 13:192023/09/26 政治 明揚屏東廠爆炸第5天將結束搜救？ 縣府回應了 11:032023/09/26 社會 丟1根菸蒂燒掉家樂福39億 臨時工闖禍慘了！判決曝光 18:272023/09/26 社會 工廠大火近年陸續奪消防弟兄命 基層批經濟部：官僚殺人 10:242023/09/26 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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