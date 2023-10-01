民進黨總統參選人賴清德1日下午最終場行程來到台中市百工百業賴清德後援會成立大會，上千名支持者到場支持，「凍蒜」聲不斷。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德1日下午最終場行程來到台中市百工百業賴清德後援會成立大會，賴清德承諾，當選後首要任務就是拚經濟，讓大家好好生活，並推動都市更新帶動內需產業，檢討台灣投資環境以及推動節電。

賴清德1日南下台中連跑5場行程，上午到北屯軍福宮、松竹寺參拜，下午連跑3場後援會，最終場來到北屯區新天地旗艦店參加台中市百工百業賴清德後援會成立大會，上千名支持者齊喊「2024，團結一致」，「凍蒜」聲不斷。賴清德說，今日3場後援會充分感受大家支持及對台灣經濟的支持，有信心能在中台灣得到勝利，也得到總統大選最後勝利。

賴清德說，台灣近幾年雖受疫情影響，總體經濟仍不錯，但他知道，受衝擊的產業也很多，特別是基層各行各業，未來他若當選會繼續照顧受影響的產業和受衝擊的個人，讓每個產業、每個人有更好的發展機會。

他表示，要推動都市更新帶動內需產業發展。台灣屋齡超過30年的房子共有3、400萬棟，推動都更一方面解決安全問題，也解決過去4樓老房沒有電梯，年紀大的長輩沒辦法爬樓梯的困難。且推動都更將帶動內需產業，凡舉拆、蓋房牽涉的玻璃、裝潢、木工、水泥等都有工作可做，大家有賺到錢，連計程車、便當店也有生意。另外，將持續檢討台灣的投資環境，像是水、電、土地、人才等種種問題。

賴清德指出，台灣目前電力的備轉能量率都在10至15％，穩定供電沒有問題；目前核能發電只占台灣發電量的5％，再生能源發電量已於去年超過核能發電，未來2030年新的電量需求大概是8百萬千瓦，他當行政院長時增設了7座天然氣發電機組，預計可增加9百萬千瓦，所以即使到2030年，電都已經準備好了，不會缺電。

他表示，小時候媽媽常說「節省比賺的要快」，因此會好好推動台灣的節電，像家裡的冰箱、電視和冷氣，全面由政府補助換新，如果不到一級能電（源）效率都不能用。由於台灣的發電量60％是2萬多家工廠用的，未來會組專家團到工廠訪視、輔導，若有機械設備用能電效率較佳的，還可以給予投資抵減甚至補貼。

賴清德承諾，若當選總統，第一任務就是拚經濟，讓大家好好生活、過日子。不過，拚經濟、顧「巴豆（肚子）」也要顧台灣的主權，未來也會強國防、保和平，並呼籲大家支持「民主大聯盟」。