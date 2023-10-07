國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，近日刊登廣告質疑行政院副院長鄭文燦是「雞蛋門神」。鄭文燦在臉書發文痛批為了選舉不擇手段，已經委託律師提告。對此侯競辦執行長金溥聰7日直嗆，「如果要告就告我」。更點名行政院長陳建仁，競辦本於人民角度提出質疑，卻被抹黑成不實指控，「陳建仁的指控才是不實指控。」

侯競辦今上午舉行「民進黨弊案連連黑幕重重--卻不容質疑還刻意扭曲及打壓」記者會，金溥聰開頭就表示，「我主要是要針對陳建仁院長，他說廣告是不實的指控，這句話才是嚴重的指控」。金說，此廣告是針對公共議題，進口蛋造成多少天怒人怨，更不要提浪費多少納稅人的錢，這中間有沒有暴利，都是合理的質疑。

金說， 鄭文燦副院長要告，「如果你要告就告我，我是競選辦公室執行長，如果要告，就直接點名告我，不要迴避。」民進黨執政這麼多年，貪腐無能，弊案黑幕重重，人民都看不到真相，雞蛋、缺電都沒辦法解決，天怒人怨還浪費納稅錢，銷毀疫苗、雞蛋都是以億做單位，「我們對於執政政府提出質疑，正副院長還好意思說要提告。」

發言人黃子哲則表示，進口蛋議題牽扯到公共利益，當然可以提出合理評論跟懷疑，鄭文燦今年4月時曾指示專案進口雞蛋，現在發生這麼多爭議，難道他一點關係都沒有嗎？廣告是替民眾發聲，合理提出懷疑、批評。

黃子哲更透露，廣告當時委託某家託播公司協助安排電視台播送，但三立電視台在播了兩檔後，就停播廣告。黃說，據傳三立接到府院高層關切施壓因此停播，但是託播公司有簽商業合約，三立甘願冒違約風險做這件事，壓力有多大。府院高層的黑手伸進電視台才讓三立配合或屈服，黃也質疑，「鄭文燦你是背後的影武者嗎？關切的電話是你打的嗎？」

北市議員鍾沛君則表示，民進黨執政後就得到耍官威大頭病，連問都不能問，寧可大篇幅說要告，卻不誠實面對質疑。鍾說民進黨4日以「LinBay 好油」事件製作艮圖，刻意將許姓國民黨工與侯友宜競辦牽扯，「這樣的行為難道不是抹黑嗎？標準綠能，你不能。」