立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。（林良齊攝）

位於屏東科技產業園區的明揚公司近日發生大火，引發各界對公共安全及職場安全的重視，勞動部部長許銘春今天再次強調，明安國際集團所有工廠於 1 週內完成勞動檢查，目前正由經加區屏東分處及高雄市政府分頭進行，若有結果將盡快對外說明。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。

外界也關心，目前經加區及科學園區的勞動檢查由勞動部授權其自行檢查，有無考慮收回？許銘春說，經加區從1965年至今的勞動檢查為授權，主要是特殊考量其為經濟特區、盼事權統一，但因為有明揚大火，將跨部會討論看看朝向公共安全及勞工保障角度考量。

許銘春專案報告時也指出，將針對火災高風險廠場進行專案檢查，包括對使用大量過氧化物製造工廠實施專案檢查，以督促使事業單位落實法令規範。另列管易發生火災爆炸風險石化及大型化學工廠等危險工作場所，依風險分級規劃列為優先檢查對象，要求事業單位強化安全衛生設施及落實製程安全管理。