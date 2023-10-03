縣府祕書長陳斌山帶隊突擊安全檢查。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

屏東縣明揚國際科技發生嚴重死傷爆炸工安事，苗栗縣長鍾東錦重視工安和救災人員安危，要求縣政府相關局處3日起啟動危險物品場所專案聯合稽查，縣府祕書長陳斌山帶隊突擊安全檢查，首家前往銅鑼工家區，稽查製煉油漆油墨的工廠，確認業者危險物品均依規定存放。

明揚科技公司9月22日發生嚴重爆炸工安事故，釀成10人死亡、百餘人輕重傷，其中包括第一時間奮不顧身衝入火場的4名警消也因公殉職，舉國震驚和不捨，紛紛對工廠貯存危險物品議題投注最高的關切。

苗栗縣長鍾東錦除為罹難者默哀外，立即指示加強危險物品管理，要求消防局對危險物品建立雲端資料庫，一旦發生救災緊急狀況時，由119勤務指揮中心，將災害現場危險物品的種類、貯存位置等資訊，直接線上派遣給現場救災指揮官。

縣府祕書長陳斌山今天率同消防局長匡夢麟、環保局祕書蔡政勳、工商發展處及勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心等權責單位，首站前往銅鑼工業區的老字號「國寶製煉油漆油墨股份有限公司」場所突擊稽查，國寶董事長張文經全程配合稽查和說明安全防範作為。

陳斌山表示，縣長鍾東錦非常重視危險物品安全管理，啟動聯合稽查外，對列管170家工廠每年至少定期檢查1次，也有不定期突擊稽查，如果發現疵瑕會勒令限期改善，依法裁罰，直到改善完畢為止。

消防局指出，全縣列管6大類危險物品達管制量以上有170家，30倍以上管制量有70家，其中使用公共危險物品第3類禁水性物質有7家、第5類有機過氧化物場所有3家；而國寶公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，消防局今天稽查確認符合安全規範。

消防局長匡夢麟說，各廠區化學品種類、數量、位置平面圖及搶救必要資訊，今年7月已經建置完成，並設立雲端系統，現場救災人員、119指揮中心人員能即時同步取得，充分掌握有利救災效能。

他同時呼籲業者，應善盡自己財產自己保護的概念，平時應落實公共危險物品保安監督自主檢查、各項消防安全設備維護及自衛消防編組演練，以強化災害預防功能；當發生災害時，運用H-CARD及化學雲查詢系統，先瞭解廠房內存放的危險物品種類、數量及位置等，由指揮官調閱圖資和搶救所需資料，並選擇合適的滅火方式，在面臨災害事故時迅速反應。