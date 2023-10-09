新北市三峽區弘道路1間工廠今（9）日晚間驚傳火警，目前大批消防人員正布設水線搶救中。（翻攝臉書《我住三峽分享在地大小事》）
新北市三峽區弘道路1間工廠今（9）日晚間驚傳火警，目前大批消防人員正布設水線搶救中。（翻攝臉書《我住三峽分享在地大小事》）

新北市三峽區弘道路1間工廠今（9）日晚間驚傳火警，消防局調派近30台各式車輛前往，幾公里外仍可見熊熊火光及濃煙冒出，不時還傳出爆炸聲響，初步未有人員受困，目前大批消防人員正布設水線搶救中。

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