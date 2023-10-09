三峽工廠驚傳火警 數公里外可見火煙 21:152023/10/09 中時 高鈞麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三峽區弘道路1間工廠今（9）日晚間驚傳火警，消防局調派近30台各式車輛前往，幾公里外仍可見熊熊火光及濃煙冒出。（翻攝臉書《我住三峽分享在地大小事》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區弘道路1間工廠今（9）日晚間驚傳火警，目前大批消防人員正布設水線搶救中。（翻攝臉書《我住三峽分享在地大小事》） 新北市三峽區弘道路1間工廠今（9）日晚間驚傳火警，消防局調派近30台各式車輛前往，幾公里外仍可見熊熊火光及濃煙冒出，不時還傳出爆炸聲響，初步未有人員受困，目前大批消防人員正布設水線搶救中。 他裝熱水器少「這動作」 害女兒中毒亡自己也吃官司 淡水男騎士莫名衝撞路樹、後輪噴飛 送醫急救仍宣告不治 休旅車與貨車對撞駕駛卡車內 無辜路人遭波及5人送醫 #新北 #三峽 #工廠 #火警 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北職訓中心給助力 越籍單親媽實現美甲店創業夢 13:222023/10/09 生活 鼓勵親師生關心教育資訊 新北校園通改版辦抽獎 13:142023/10/09 生活 金山工地貨櫃屋竄火煙 疑電動機具鋰電池「過充」釀禍 20:272023/10/09 社會 藤編、金屬烤漆設計 新北環狀線「美學列車」驚豔網友 15:252023/10/09 生活 韓國：美國同意三星和海力士向其中國工廠提供設備 16:592023/10/09 兩岸 新北觀音坑溪橋斷釀4工人傷 鑑定出爐竟是「這離譜原因」 12:472023/10/09 社會 美授予三星海力士一年豁免權 其在華工廠可自行輸入半導體設備 21:422023/10/09 兩岸 練到膝蓋流血 全國呼吸道插管比賽南消二大隊2員獲獎 15:272023/10/09 社會 野柳漁港釣客檢掉落物落海 救起無生命跡象搶救中 19:572023/10/09 社會 烏來巨石崩塌！轎車車頭遭擊中「全毀」 老夫妻奇蹟無傷 09:532023/10/09 社會 「三貂嶺生態友善隧道」再奪設計獎 4度揚名國際 12:532023/10/09 生活 秋意濃欒樹換新裝 中和四號公園飄落「黃金雨」 15:142023/10/09 生活 貢寮不只有海洋音樂祭 「牠」也過境田寮洋 13:062023/10/09 生活 消防員凱道夜宿抗議稱護住物資 警方：並未驅離 16:362023/10/09 社會 台中知名金寶茶餐廳廚房冒火 10餘員工、顧客急疏散 14:052023/10/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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