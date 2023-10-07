蔡英文總統6日參與明揚廠區爆炸案消防英雄聯合公祭，強調針對消防政策和管理機制，政院將與社會各界共同討論。行政院發言人林子倫今表示，政院副院長鄭文燦10月12日起將召集相關部會代表，同時廣邀消促會、消防發展交流協會、各縣市消防局長等各界人士，研商政策改進議題。

林子倫說，行政院秘書長李孟諺今針對「強化消防安全管理機制政策諮商會議」籌劃討論，決定提高層級，從10月12日起，副院長鄭文燦將召集相關部會代表，同時邀請考試院派員列席與會，說明政府相關單位目前所研議的政策方向與草案。

另外，溝通諮詢會議將擴大、分多批次舉行，規畫廣邀消促會、消防發展交流協會、各縣市消防局長、曾在災害中受傷的現退休消防員、鳳凰獎得主、資深消防安全教官、消防災防與職安專家學者等各界人士，共同研商公共安全、職業安全、消防員保障、加強工廠輔導管理、企業自主防災責任、引入第三方保險稽核機制、充實消防人力與設備等各項改進議題。

林子倫說，由於改進方案涉及跨部會，涉及考試院權責，行政院將盡全力凝聚各方共識，讓改進方案能盡速推動落實，行政院長陳建仁也對所有在第一線守護人民生命財產安全的消防弟兄表達最高肯定之意，希望共同努力，做最大改進。