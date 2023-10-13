9月22日屏東發生明揚大火，4名勇消英勇殉職，這場大火也讓消防員職業安全問題再度浮上台面。國民黨立委游毓蘭、廖婉汝以及立委參選人林國春今共同召開記者會，公開呼籲內政部、衛生福利部、屏東縣政府，做好大火後警消、員工的醫療及身心照顧，並提出四點需求，盼政府真正透過制度照顧消防員。行政院長陳建仁稍早於立院表示，相關各級會議昨日已經召開，未來會繼續召開會議，整合意見並做出改進。

游毓蘭表示，2013年至2022年全國消防員殉職30人、因公死亡9人、因公失能4人，因公受傷更是達914人。可見警消的職業安全風險是系統性的，2014年高雄氣爆事故、2015新屋保齡球館大火、2018敬鵬大火、2020高雄市鳳翔分隊出勤車禍，以及屏東明揚大火，每次災害後，警消及員工的醫療、身心健康復原漫漫長路，都需要政府具體支持。

游毓蘭對內政部、衛生福利部、屏東縣政府提出4點訴求，第一、警消退撫制度所得替代率比照國軍，最高要有95％所得替代率。第二、對於執行公務傷病的消防員，應給予實際上醫療需求之照護。2020年2月13日高雄鳳祥分隊消防車翻覆事故，小隊長馮永昌當場傷重殉職，隊員賴統生、分隊長曾柏雄受到重傷，開始漫長的醫療復健之路，過程中卻被醫院要求醫院每4個禮拜就要求病人轉院，原因是健保的陋規，災害受傷的員工也是如此，這對病人及家屬造成加倍的痛苦與折磨。

第三個訴求，是消防員在重大救災事故後，經常有嚴重心理創傷，政府應該建立具體制度，來照顧消防員的身心照顧需求。歷經大火後，不只親歷救火的消防員有創傷，對所有消防員來說都有深層的集體創傷。雖然此次也有比照太魯閣做團體諮商，但長期整體消防機關的心理照護，更為重要。

游毓蘭說，目前消防機關先行透過外聘心理專業服務，從2022年5月開辦，統計至今年7月，提供團體諮商135人次、個別諮商32人次、壓力檢測89人次。有重大救災事故時，消防機關會主動辦理團體諮商，但目前個別諮商數量確實偏低，消防署仍應加強。

最後一個訴求，游毓蘭表示，除了對殉職者入祀忠烈祠等備極哀榮的措施外，倖存的在職者有人截肢、有80％大面積灼傷，政府能否對倖存者也有具體的陞遷或獎勵措施？

廖婉汝表示，此次明揚大火有6名員工死亡，以及員工、警消合計百餘人受傷，雖明揚拿出5億信託，但面對龐大傷亡人數是否足夠？屏東縣政府對動用信託有無監督機制？她呼籲屏東縣政府重視，並且表示傷者定期轉院問題，以及後續身心復原。

林國春指出，民進黨現在是執政黨，對警消的照顧不能只是口頭說說，要落實到行動。美國的做法是，碰到重大事件會要求參與執勤的警消強制休假，並且接受創傷症候群的諮商、治療。他也呼籲，警察臨檢執法所收入的緩起訴金，應該用於執行相關勤務遇有死亡、傷病等照顧。

他們強調，對消防員及家屬來說，因公不幸死亡或傷病，可能是一輩子都要持續面臨的痛苦，政府不該忽視甚至放棄他們。政府各機關是環環相扣的，希望可以透過這個時機，促成退撫年金所得替代率比照國軍、終結4周轉院陋習以及延長公傷假、設置專責專業心理人力、給予倖存警消具體陞遷或獎勵，真正透過制度照顧消防員。

陳建仁稍早於立院備詢時表示，政府和社會各界都同樣關注消防員的權益還有他們的安全，所以他已特別請行政院副院長鄭文燦召開各級政府以及學者相關民間團體一起討論，昨天已經開完第一次會議。

陳建仁說，會議成果已經建立滿多共識，未來在消防署以及相關單位，會進一步整合改進，並再繼續召開會議。他強調，政府對於消防人員的權益以及安全都相當重視，會繼續努力並確保消防弟兄在安全狀況下守護民眾。