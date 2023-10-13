立法院時代力量黨團今（13）日召開記者會，主張「消防員應適用職安法」，並要求加速審查程序，儘速召開協商討論，讓消防員的生命安全儘早獲得基本保障，並質疑行政院只說會修法、要修法，但若不拿出具體的版本，今天公祭明天忘記，承諾恐將永遠不會兌現。

立委邱顯智表示，時代力量的承諾絕對不是講假的，時代力量支持消防基層所提出的顧職安、要工安、組工會三大訴求，除了開放消防員組工會早在 2020 年就已經提案之外，本周時力黨團也正式提出職安法、消防法修正案。

邱顯智強調，對於消防員全面納入職安法的主張，一刻也不應該再等了。目前消防員僅適用「公務人員安衛辦法」，相較於職安法，內容東缺西漏，沒有監督機制，也沒有罰則。因此，時力黨團今天針對「消防員應適用職安法」提議逕付二讀，要求儘速協商討論，讓消防員的生命安全儘早獲得保障。

立委陳椒華則指出，這段時間民進黨政府面對消防基層的三大訴求，並沒有給予友善正面的回應。消防員要全面適用職安法，行政院卻要修公務人員保障法；消防員要組工會，行政院只願意修公務人員協會法；消防員要加強企業工安責任，但行政院至今還拿不出版本來審。第十屆立法院都快結束了，修法恐怕只是一場空。

陳椒華認為，現在行政院只說會修法、要修法，但如果不儘早拿出具體的版本，試圖以拖待變，今天公祭明天忘記，一但時間過去，行政院的承諾恐怕將永遠不會兌現。憂心此次消防英雄的殉職和犧牲，恐怕換不到任何的改革和制度的前進。

陳椒華說，時力黨團希望能加速法案的審查，趕快讓消防員直接適用已經相當完整的職安法，相信這是對消防人員最有保障，立法最有效率的方法。

立委王婉諭指出，為了避免再次「今日公祭明日忘記」，時力黨團要求應加速審查程序。過去中捷發生嚴重事故後，時力黨團曾提案要求重懲惡質建商，並提議立法院加速審查，修法來加強建築業者落實安全預防措施。但在院會，民進黨台下喊異議，表決時卻用不出席、不敢具名反對的方式，技術性封殺時力的提議。

王婉諭呼籲，請全國人民和所有消防人員一起來看，究竟是誰在反對消防員獲得職安法的基本保障？也嚴正地向民進黨團喊話，若真的反對，就請勇敢按下反對，對自己和人民負責，別只敢在台下講反對，表決時卻迴避人民的檢驗和監督。

王婉諭說，這一次，不能再讓悲劇留下更多遺憾，請各政黨支持讓消防員全面適用職安法，別再讓消防員得用一次又一次的殉職，才能換到遲來的改革。