行政院會今日拍板「國家機密保護法」部分條文修正草案，配合轉型正義精神，朝擴大解密政治檔案為原則，刪除「永久保密」規定，改為逾30年者應檢討保密必要，延長保密每次不得逾10年，避免浮濫保密。

法務部指出，國家機密保護法第12條規定「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」應永久保密，但考量政府資訊公開趨勢及轉型正義的公共利益，為維護人民知的權利及兼顧國家機密保護，因此刪除，改為保密逾30年者應檢討保密必要，延長保密每次不得逾10年，保密已逾60年者須報請上級機關權責人員核定，強化監督。

同時明確定義「行政法人」為本法適用機關，以杜絕爭議，另為掌握涉密人員出境，與外國、大陸地區或香港澳門人士聯繫、接觸情形，增訂涉密人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全利益。

草案修正重點如下，首先，修正本法所稱機關定義，明定行政法人，及受機關委託行使公權力之法人適用本法；第二，修正國家機密最長保密期限文字用語，刪除延長次數限制，改由原核定機關或其上級機關有核定權責人員，於未逾各機密等級法定最長保密期限之情況下，視實際情形予以延長或變更，以保持彈性。

第三，草案修正涉及國家安全情報來源或管道的國家機密保密期限，刪除永久保密之規定，增訂延長保密期限之檢討機制及重新核定保密期限之過渡條款規定。第四，增訂涉及國家機密人員的返台通報義務及違反處罰規定。