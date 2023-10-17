民進黨不分區立委提名委員會16日舉行首次會議，民進黨指出，會中確立這屆提名為「民主大聯盟」的重要一環，會以跨黨派、跨世代、跨領域作為提名委員會審議原則，並遵循加嚴提名規定，涉及黑金槍毒、危害國安、賄選、性侵害及兒少性剝削等重大犯罪一經起訴者不得參選，即日起至10月26日接受社會各界推薦優秀人選。

民進黨指出，本屆不分區立委的提名原則有三，第一為「跨黨派」，審議時考量無黨籍、跨黨派的優秀人才，非民進黨籍者於確定提名後入黨即可，以符合《公職人員選罷法》規定；第二「跨世代」，著重具未來性的年輕世代，並優先考量女性；第三「跨領域」，強化與民間團體、社會專業團體的連結，作為與社會溝通的橋樑。

提名委員認為，這屆不分區提名人選代表的是社會期待未來10年民進黨的面貌，進入提名名單的人選亦代表本黨因應未來10年台灣社會的變化而儲備的民進黨人才庫。

此外，在不得提名參選的消極資格限制方面，民進黨說明，為使政治風氣更加清明更能符合人民期待，除依選罷法規定不得參選者外，民進黨更加碼加嚴規定，只要涉及黑金槍毒、危害國安、賄選、性侵害，以及兒少性剝削等重大犯罪一經起訴者，便不得在提名之列。

民進黨說，不分區提名推薦表即日起將公布於民進黨中央官網，收件截止日期為10月26日，各界推薦人選後續將統一彙整交由提名委員會審議。

本次民進黨不分區立委提名委員會議，由黨主席賴清德召集主持，委員計有陳建仁、卓榮泰、何美玥、康裕成、廖福特、陶儀芬等6人全員出席。賴清德期待秉持民主大聯盟精神，在未來不分區名單中會有本黨優秀的人才，也有社會上的有志之士，結合台灣社會更多的力量，代表民進黨以獲得社會更廣大的支持。