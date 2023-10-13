為加強消防人員熟悉液化石油氣儲存場所的地理及救災環境，彰化縣消防局13日在彰化市彰水路207巷液化石油氣儲存場所辦理實兵救災演練。（孫英哲攝）

彰化縣消防局今天在彰化市彰水路207巷液化石油氣儲存場所辦理實兵救災演練，因當地居民一直很反對該處儲存場，因此在演練進行時，數十名當地居民到場抗議。主持演練的彰化縣長王惠美說，縣府與鄉親站在一起，有這麼多的鄉親抗議，呼籲業者原址改推建案。

消防局為加強消防人員熟悉液化石油氣儲存場所的地理及救災環境，在彰化市彰水路207巷液化石油氣儲存場所進行實兵救災演練，以精進消防人員面對瓦斯災害的救災能力，展現面對社區公共安全的決心。彰化縣長王惠美到校閱，嘉勉並感謝消防團隊用心超前部署、訓練。

不過，當地居民在該處儲存場多年前申請設立時即已表達反對立場，今天並群聚在演練會場外抗議。

縣議員楊子賢表示，這場演練因為颱風延期過1次，卻還執意辦理，且演練活動還特地搭棚讓人觀禮，燈光美、氣氛佳，民眾頗為傻眼，這跟真正需要救災時的緊張氣氛完全不同。

楊子賢指出，從屏東明揚大火來看，工廠防災最重要的關鍵就是業主能否確實配合、通報，鄉親質疑在此次演練過程中業主完全沒有參與，如何通報、排班人員的防災意識與訓練為何？都沒有清楚說明。而且會後才得知業主代表是隱身在現場的角落，完全是看不出來業主防災的決心。

彰化縣長王惠美說，該案是在2017年縣府核准該液化石油氣儲存場使用執照及相關消防設備安檢通過，當時附近的民眾就非常反對，近年來，縣府也與業者進行相關訴訟，最後於行政訴訟中縣府雖敗訴定讞，但縣府與鄉親站在一起，有這麼多的鄉親抗議，呼籲業者原址改推建案，另外覓地設置，讓業者及鄉親都受益，一舉兩得。