自救會代表張貴有（左一）將陳情書交給科管局代表建管組長蔡文火（右三）。（王惠慧攝）

龍潭科學園區第3期擴建計畫，在爆發抗爭後，台積電決定放棄原在擴建案內的設廠計畫，但竹科管理局仍以其他廠商需要為由續行，引發反龍科3期擴建案自救會不滿，19日一早再度到科管局前拉起白布條，高喊「護家園！」要求撤案。科管局則表示，後續會根據意見再做調整。

自救會約20多人19日一早到竹科管理局前，高喊「反徵收、護家園、撤回擴建案」口號，表達抗議決心。居民表示，台積電都不來了，為何還要拆學校、拆家園？居民謝先生說，外界認為自救會是在反台積電，但自救會並非反對廠商，而是針對竹科的徵收合法性抗議。

80幾歲的居民魏媽媽說，她日日以淚洗面，為何政府不照顧人民，政府要徵收土地，她已無地方可住，請政府找回良心，多照顧農民。居民魏小姐也說，網路、媒體都在說自救會是阻礙國家經濟發展的絆腳石，但她強調並非如此，而是竹科、桃市府該跟居民溝通，而非一張公文就要徵收。

自救會代表張貴有指出，鄉親們無論颱風、烈日都出來抗議，訴說自身的苦，這次的徵收案是拔除他們的根，等於是要了人民的命，懇請竹科管理局、國科會及行政院的長官，體諒居民長輩的擔憂惶恐，盼能審慎評估，撤回龍科3期擴建案，還給居民平靜生活。

政大地政系教授徐世榮也到現場聲援，他說台積電赴美國、日本和德國設廠，國外政府皆給予高額補助，但都未以土地徵收方式，幫台積電取得土地，而是自行購地，他強調自救會絕非反商、反台積電，也非反對台灣半導體產業，「不要汙衊我們！」

徐世榮說，自救會出來抗議是為了捍衛基本人權，且民主國家土地徵收應要符合正當程序，他也痛批，執政黨尤其是民進黨主政「可惡啊！」一直說愛台灣、本土政權，怒批「哪來的本土意識？只有掠奪、剝奪、侵害人權的意識！」怎可如此對待自己的人民百姓。

自救會成員對著科管局喊口號後，也由建管組長蔡文火代表科管局到場接受陳情書，在居民要求下，蔡文火也在現場說明，科管局盼兼顧民眾與產業發展需求，開公聽會也多次與民眾協商，相關意見已收到，後續也會再做調整。