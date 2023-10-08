新竹縣竹北市新月沙灣暑假戲水人潮多，消防局列為重點防溺水域。（羅浚濱攝）

政府推行開放山林、向海洋致敬政策，不再以禁止方式限制民眾從事山域水域的戶外活動，新竹縣消防局7到9月在防溺重點水域採多管齊下措施，民間志工團體在竹北新月沙灣、新豐紅毛港沙灘及內灣雞油樹下駐點協勤，進行水域安全宣導，達到零溺水的目標。

消防局長陳中振指出，每年畢業季開始至暑假期間，為學生水域事故發生高峰期，今年5、6月結合教育局辦理國中小網路防溺宣導暨有獎徵答活動，加強提醒學生戲水要選擇合法水域場所，才能保護自己安全安全。

消防局各大隊針對強化水域救援能力，相關人員完成船艇訓練，6月至9月各分隊每天派員到危險水域機動巡邏，民間熱心團體志工則在重點水域駐點，在假日人潮較多或午後雷雨溪水暴漲時，實施宣導勸離。

陳中振指今年更配合中央氣象局辦理「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示試辦作業」，將內灣油羅溪雞油樹下為試辦區，一旦頭前溪上游集水區有強降雨，雞油樹下周圍包括內灣商圈的遊客都會收到警示簡訊。

消防局統計7到9月，新竹縣水上救生協會在新月沙灣調派水上摩托車等駐點協勤68人次，紅十字會新竹縣支會水上安全救生大隊駐點協勤新豐紅毛港沙灘70人次，新竹市水上救生協會駐點協勤內灣雞油樹下58人次，宣導及適時勸離戲水遊客，讓今年重點防溺水域達到零溺水目標。

消防局指今年防溺重點水域未發生溺水事件，但有2件溺斃案，一為7月25日在五峰鬼澤山古道上坪溪，2名釣客在溪水暴漲時入山釣魚不慎溺亡，另8月25日有遊客在峨眉湖玩SUP，因未穿救生衣落水溺斃。此外，鳳山溪和頭前溪因溪水暴漲，各發生1次釣客受困沙洲，幸7人都為消防人員順利救出。