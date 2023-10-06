屏東明揚大火，不幸造成包含消防員在內共 10 人逝世，也燒出了台灣制度面許多問題，時力黨團今（6）天舉行「經濟特區球員兼裁判 勞檢權應回歸勞動部」記者會，呼籲杜絕一國多制、勞檢直屬中央，盼改正現行勞動檢查的分工亂象。

立委陳椒華首先指出，目前勞動部雖手握勞檢指揮監督的權力，但在執行上卻可以授權給其他中央或地方政府設置機構執行檢查，而經濟部管理的屏東科技產業園區，就被授權可以自行負責園區內所有工廠的檢查，形成一國多制的亂象。

陳椒華表示，目前科學園區和產業園區配置的勞檢人力相當有限，例如這次屏東明揚大火，經濟部加工出口區管理處屏東分處的勞檢科，竟然只有配置 2 名檢查員，由 2 個人全權負責、把關所有工廠的職業安全，真的足夠嗎？

陳椒華質疑，本業是促進產業發展、鼓勵招商投資的經濟部，根本不應該球員兼裁判，自己勞檢自己。當整個園區都以拚生產、拚經濟為目標，勞檢員真的有辦法在沒有壓力的情況下給予違法工廠重罰，甚至祭出勒令停工的處分嗎？

陳椒華表示，行政院的委託研究也曾指出，台灣在世界各國的勞檢組織設計上是最差，最便宜行事的模式，在野黨團也已早在 2021 年就提案修法，主張我國的勞動檢查權應改為「中央直屬制」，把現在授權交給經濟部、國科會的科技產業園區與科學園區，以及各地方政府的勞檢權還給勞動部，不再分權，解決勞檢一國多制的問題。

立委王婉諭則強調，勞動基準法是全國一體適用的法律，但由於勞檢權分散於各地方政府，往往造成勞檢次數、裁罰、檢查標準不一的情形。抑或是勞檢面臨中央修法，地方政府未能同步配合，凸顯勞動部對各勞檢機構指揮監督成效不彰。

另外，王婉諭表示，地方個別執行勞檢，造成裁罰紀錄難以累計，無法作為其他縣市的參考依據，使每筆罰則都只能從最低金額開罰，除了無法如實反映該負責人的整體企業管理有嚴重瑕疵外，也未能有效嚇阻慣老闆行為。

王婉諭指出，提升勞檢量能跟品質的關鍵在於勞檢人力的穩定及專業，首要做法應提高正職比例、減少約聘身分，勞動待遇要調整，杜絕「要檢查過勞的人自己也過勞」的荒謬現象，儘速補足勞檢人力，降低勞檢員的流動率。另外，應搭配開放工會進行專業陪檢，以避免因個別產業的工作特性和專業門檻，使得勞檢難以查知真實狀況。

最後，近日勞動部曾表示「不排除收回」勞檢權，在野立委呼籲勞動部應拿出積極態度，提出具體草案，我國勞動保障及勞動檢查體系的改革刻不容緩。