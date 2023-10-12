勞動部所舉辦的「國家職業安全衛生獎」，今年10個得獎單位中，台南市的事業單位就占了3家，包含統一企業、大統益公司和柳營奇美醫院，此次獲獎的3個單位，都是南市安衛家族核心企業及成員；台南市政府勞工局長王鑫基表示，感謝得獎企業的付出，讓全國得以看見台南的職場安全衛生與健康業務成果。

勞動部2014年「國家工安獎」改為「國家職業安全衛生獎」後，每年參與角逐的事業單位眾多，競爭十分激烈；今年台南獲得國家職業安全衛生獎的3個得獎單位，其中統一企業獲得「企業標竿獎」，大統益公司獲「中小企業特別獎」，柳營奇美醫院則獲「勞動健康特別獎」。

今年台南獲得國家職業安全衛生獎的3個得獎單位，其中統一企業與大統益是本市安衛家族的核心企業，柳營奇美醫院是安衛家族的成員，另一家位於彰化縣同樣獲得「中小企業特別獎」的星元電力公司，也是本市森霸安衛家族的成員，參與該家族的運作。

王鑫基說，目前勞工局已輔導成立37個安衛家族，超過870家事業單位參與運作，也呼籲所有其他事業單位共同來打拚，把台南打造成勞工朋友可以安居樂業的希望家園。