中台科技大學日前在「2023台灣創新技術博覽會」以4件專利作品摘下3面發明獎銅獎，創新實力表現、備受矚目。

中台科大護理系老師游金靖與學生發明的「導尿管夾掣結構」針對導尿管缺陷進行改良設計，使得護理人員操作更為方便，同時提升患者在進行膀胱訓練過程中的生活品質。

經營管理系老師林芷薐創造「具智慧傳輸功能之無接觸式彈片可拋式無菌手術工具刀結構」，有效減少醫護人員於醫療手術過程中的感染風險，提出可單手操作按壓裝置達到刀片彈開可拋式結構設計，同時置入晶片及微型攝影裝置，供即時影像和生理數據的即時診療判斷，提高手術的安全性。

行銷管理系師生攜手合作的「多功能手帕夾結構」不僅方便實用，結合各種不同材質於布偶上提供觸感刺激訓練，為嬰幼兒提供更好的生活體驗。

校方指出，「將研究成果專利化」連續9年帶領學生參展獲獎，迄今累計獲3金5銀14銅獎項，這次獲獎消息傳回校園，全校師生都興奮不已，表現備受肯定。