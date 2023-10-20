蔡英文總統今上午接見美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）時指出，墨菲推動的創新經濟和基礎建設經濟與台灣的方向一致，她希望雙方未來能在資通科技、醫療生技及綠能產業等領域持續深化合作，共同打造穩定且安全的全球供應鏈；墨菲也宣布紐澤西在台設立第一個亞太經貿辦事處，希望將彼此的關係提升至新的高度。

訪賓一行尚包括紐澤西州經發廳長蘇利文（Tim Sullivan）、招商局長馬修（Wesley Mathews）、州眾議員朴廷珠及紐澤西理工學院校長林竹進（Teik Lim），由外交部長吳釗燮陪同，赴總統府晉見總統，總統府祕書長林佳龍、國家安全會議祕書長顧立雄也在座。

蔡英文指出，紐澤西州是美國生技、通訊科技等重要產業的聚落，更是前進美東市場的重要入口。許多台商都前往紐澤西投資、拓展據點，我們樂見紐澤西州選擇在台灣設立亞太經貿辦事處，相信將會讓雙邊的經貿關係持續升溫。

墨菲州長指出，除了蔡總統所提到的製藥、生物科技、資通訊及綠能產業等各項領域，雙方還有許多可以互相合作的機會。他今天很高興能宣布，紐澤西的招商局－Choose New Jersey將在台北設立第一個亞太經貿辦事處，相信新的辦事處有助雙方長久關係提升到新的高度，並且持續強化台灣與紐澤西州數十年來經濟與文化的連結，為雙方人民及家庭創造嶄新的機會。