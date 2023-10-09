乳癌為我國女性癌症發生率第1位、死亡率第2位。根據統計，早期乳癌5年存活率可達9成以上，但到了晚期僅有36％。想要及早發現乳癌，定期自我檢查很重要，但醫師指出，很多人常用錯方式觸診，強調不要用抓的，會很容易造成誤判。另外，他還提到，罹患乳癌的6大高風險族群，包含初經早、有家族史及從未生育過等，需要特別留意。

陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，很多人在做自我乳房觸診的方式不是很正確，一般來說，要以乳頭為中心，平摸或螺旋狀的摸出去，切記不要用抓的，因為乳房的側面，看剖面圖會發現它是由小的乳腺所組成，若用抓的方式檢查，就很容易抓到以為是硬塊的東西。若自我檢查時，不確定是否有摸到硬塊，最好還是尋求專業醫師鑑別診斷較安全。

除此，陳榮堅也分享罹患乳癌的6大高風險族群，需要更加注意：

1、有家族史，尤其是親人在更年期前罹患過乳癌。

2、初經早（12歲前）、停經晚（55歲後），乳房是荷爾蒙的標的器官，所以會隨著刺激的時間越長，變化越大，越容易有細胞異常的變化。

3、從未生育過，或者是第1胎是30歲以後才生的。

4、飲酒、抽菸、肥胖，與高油、高糖的飲食習慣，都與癌症有很大的關係。細胞的新陳代謝越好，發生癌症的比例會下降，所以養成一個健康的生活型態很重要。

5、家族或者是本人，有卵巢癌、子宮內膜癌的病史，也會大幅提高罹患乳癌的風險。

6、與荷爾蒙使用的量也有關係，若是自行過度補充雌激素，就有增加罹患乳癌的機會。

陳榮堅指出，美國乳房協會建議，青春期後可以每個月選1天，在洗澡時自我檢查乳房是否有硬塊。若無特別硬塊，建議女性年過30歲後，每1～2年做1次乳房超音波檢查，40歲後做乳房攝影。此外，他提醒，只要曾經做過乳房整形類的手術，建議每2年要做1次核磁共振檢查。