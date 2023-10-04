荷爾蒙陽性／HER2陰性轉移性乳癌治療進展。（圖／台灣乳房醫學會提供）

乳癌是國內婦女癌症發生率的第1位，尤其打破一般人印象的是，停經前年輕女性發生乳癌患者，因為容易轉移，擴散速度快，預後相對差，將近一半患者，治療五年後會發生復發轉移。台灣乳房醫學會則提醒，患者不用擔心，已經有很好的藥物可支持，只要找出合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化與延長生命。

根據衛福部109年最新癌症登記報告，台灣新發生乳癌病患共有1萬7千371人，其中0至49歲年輕患者有5千541人，占了31.89％，相當於每3名就有1名屬於停經前的年輕患者，且年輕患者中，接近10％的病人，確診時，已經是第四期，也就是晚期乳癌或稱轉移性乳癌。

34歲時就確診乳癌的林女士，開刀取出腫瘤已第3期，術後接受化療及放射治療，持續10年服用抗雌激素劑後，成功停藥不須再追蹤。沒2021年時，眼窩突然出現異物感，為此到眼科檢查多此，以為是感冒，直到檢查後才發現又是乳癌復發。

「從醫多年我看到頭髮都白了，第一次看到乳癌長在眼窩」，台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，林小姐這次又復發，內心充滿擔憂，當時對2名才高一的女兒說，可能很難參加她們的大學畢業典禮。但家人給予林女士強大支持力量，讓她勇敢再次接受抗癌治療，同年11月初先做雙側卵巢及輸卵管切除手術，經歷短暫休養後，開始用口服標靶藥物迎擊癌細胞。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟說，亞洲乳癌發生時間在停經前，也就是年輕乳癌比例較歐美高，雖然40歲以下極年輕乳癌預後差，但醫療進步，許多新藥已可延長無病存活期。

乳癌長年占據女性癌症發生率首位，三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷說，根據癌症登記報告顯示，109年確診乳癌女性，32％年齡小於50歲，相當每3人有1名屬於年輕型患者，年輕乳癌約70％為荷爾蒙受體陽性，腫瘤較大惡性度高，死亡率較高。

馮安捷表示，乳癌患者過半數治療5至10年後復發轉移，應定期追蹤檢測，幸好，如今治療乳癌已有多元的選擇，她常告訴患者「我會陪妳一輩子，當妳最有『男友力』的後盾」，現在有很好的藥物可以提供最好的治療，尤其個人化精準治療，都可延長無病存活期。