大陸陝西一名50歲女子，10年前健檢時發現體內有子宮肌瘤，卻並未重視治療，直到近2年，她的體態逐漸變圓潤，更出現頻尿、月經增量、頭暈無力等情況，她才到醫院做檢查。沒想到當她進行檢查後，竟發現體內有一個巨大子宮肌瘤，後續經過醫生開刀後成功取出約109顆子宮肌瘤。

根據陸媒綜合報導，大陸陝西西安一名50歲張姓女子，10年前健檢時，發現自己體內有子宮肌瘤，不過她卻未重視治療。直到近2年，她的體態逐漸發胖，原先以為只是上年紀發福了，後續卻出現頻尿、月經增量、頭暈無力等情況，於是她便立即到醫院檢查。

而經過醫生檢查後發現，張女隆起的腹部內，有一個如6個月胎兒大小的子宮肌瘤，於是便立即幫張女安排手術處理。後續經過4小時的手術後，醫生成功從張女婦中取出重2.02公斤的肌瘤組織，粗估約有109顆子宮肌瘤。

事發後醫生也呼籲，「如果出現月經量突然增多、不規則出血、腹部觸摸有包塊、不明原因尿頻、大便困難、不明原因不孕等情況，有可能是子宮肌瘤在『搞事情』，一定要及時就醫，按醫生的建議進行檢查和治療。另外，由於子宮肌瘤會影響女性生育，育齡期的女性在備孕前可到醫院做相關檢查，儘早篩檢是否有子宮肌瘤哦。」

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