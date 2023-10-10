香港資深男星孟海9日因食道癌過世，享壽65歲。他生前曾演出經典港片《殭屍道長》，深受許多影迷喜愛。北投健康管理醫院梁程超副院長指出，食道癌好發於50～70歲，且以男性居多，其誘發的主要原因與抽菸、喝酒、含亞硝胺的食物（香腸、臘肉等）、溫度過熱的飲食有關。

根據國民健康署癌症登記資料和衛生福利部死因統計，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌，其中高達9成以上為男性，是男性癌症發生率第6位、癌症死因排名第5位。

梁程超表示，食道癌好發於50～70歲，雖主要以男性居多，但國人罹患食道癌有高達9成是鱗狀細胞癌，其誘發的主要原因與抽菸、喝酒、含亞硝胺的食物（香腸、臘肉等）、溫度過熱的飲食有關。

梁程超進一步提到，倘若喝酒會臉紅的人每天喝2杯紅酒，罹患食道癌的機率要比不喝酒的人高達50倍；另外，世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲界定為可能的致癌因子。

談及食道癌的症狀，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新表示，吞嚥困難與體重減輕是最典型的症狀，另外也可能出現胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味，若有發現類似症狀，最好盡快就醫檢查。

王棋新強調，對於食道癌最有效的治療，仍是早發現早治療，除了出現異狀時盡速就醫外，改善生活習慣也很重要，包括戒菸、酒及檳榔；少食用加工、燒烤食物；避免過燙食物。他並提醒，應多吃水果和蔬菜，預防食道癌的發生。

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