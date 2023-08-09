早餐是一天活力開始，但小心選擇錯誤的早餐恐對身體帶來負面影響。郵政醫院營養師黃淑惠表示，不少人早上都會吃穀片，看似健康卻暗藏許多健康隱憂，實際上其屬於超加工食品，經常食用不僅容易肥胖，更會提高罹患三高、癌症及失智風險，不可不慎。

黃淑惠在《健康2.0》節目中提到，在食物變成為食品前，會經過多層級的加工過程，即所謂的超加工食品。她表示，像是吃原始狀態的燕麥，能看得到外面那層穀殼，裡面的胚乳也還在；但當它被做成穀片，通常外殼就會被去掉，接著經過熟化、切片、調味等動作，且還會添加糖粉、增添香氣與風味等工序，最後維生素及膳食纖維幾乎都不存在，只剩下純澱粉。

黃淑惠進一步表示，常吃超加工食品恐會對身體帶來4大危害，且還會產生依賴性。首先由於過程中添加額外的糖、油、鹽，隱含熱量自然偏高，且缺少纖維，容易導致肥胖；其次為攝取過多的精緻澱粉，三高問題也會隨之出現。

黃淑惠接著說道，超加工食品不管過程中有無再經過高溫烘焙，都會造成糖化終產物較多，此物質會攻擊正常的細胞，進而增加罹患癌症機率。另外，長期食用超加工食品會對腦部運作造成損害，根據美國一項歷時10年的追蹤研究顯示，日常飲食若超加工食品攝取比例占10％，未來罹患失智症機率比一般人多25％。

此外，黃淑惠還提到，受到許多人喜愛的魚漿製品，主要原料除了魚肉外，也會額外添加澱粉類、成形劑、賦形劑、調味劑、色素及香料等，很多都是人體所不需要的東西，建議少碰為妙。