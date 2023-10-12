部苗主任鄭智元呼籲不論女性或男性觸摸乳房有異常，應儘快至乳房外科就醫檢查。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

癌症可防治的觀念雖然已普及，但由癌症已連續41年蟬聯台灣十大死因榜首，讓不少民眾仍存有「談癌色變」心態。苗栗67歲葉姓婦女，多年前就陸續出現右乳腫脹及解血便情形，但因害怕而遲遲未就醫。數月前因乳房觸摸有腫塊且明顯變大及持續解血便，才鼓起勇氣由女兒陪同，經檢查確診為結腸癌、乳癌多重癌症。

葉姓婦女到衛福部苗栗醫院外科就醫檢查，經院方外科醫師裘澤宇和直腸外科主任鄭智元共同診治，部苗醫療團隊透過醫病溝通並達成共識後，依擬定的癌症整合治療計畫，同時多管齊下治療與抗癌，由直腸外科鄭智元主任施行乳癌根治切除與腹腔鏡大腸癌切除手術，術後患者恢復良好，目前已接續執行後續癌症輔助療程。

鄭智元表示，多重癌症是指癌症病患身上同時發現有兩個或兩個以上的原發性腫瘤，腫瘤可能來自同一器官或不同器官處，曾經罹患癌症、不良生活習慣如抽菸、喝酒和嚼食檳榔、或肥胖及糖尿病等因素，都會增加罹患多重癌症的風險。

他說，癌症早期沒有明顯症狀，提醒民眾，若出現解血便、乳房觸摸到腫塊、沒有刻意減重或運動卻持續體重下降等情形，都應儘速就醫檢查。每位患者病況都不盡相同，因此治療的選擇也會有所不同，不論是單一癌症或是多重癌症，診療規劃都是依據個案腫瘤大小、位置、分期、有無轉移等來制定專屬個人治療計畫方針。

鄭醫師表示，癌症治療是長期抗戰，鼓勵患者於治療期間若出現疑慮，應與醫療團隊多溝通，建立良好醫病關係和取得治療共識，共同面對並勇敢抗癌，千萬不要任意自行中斷療程。

部苗院長李明輝醫師表示，癌症早期發現、早期治療、癒後效果好，因此為加強守護鄉親健康與生命，苗醫特別在門診大廳入口處設置癌症篩檢服務台，由專人提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌及肺癌等免費篩檢相關諮詢與服務，歡迎民眾多加利用，洽詢專線：037-261920轉2181。