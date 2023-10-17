明天（18）是世界更年期日，台灣婦產科醫學會提醒，如何珍愛自己或陪伴家人度過這個特殊且不算短的時期，是一項重要課題。（王家瑜攝）

更年期是每個熟齡女性必經的過程，隨著國人平均壽命增加，女性朋友一生有3分之1的歲月都在更年期後度過。醫師提醒，當女性荷爾蒙減少，更年期女性可能面臨骨質疏鬆問題，如果沒有防患未然，骨折風險將大幅增加，建議中年以後定期接受骨質密度檢查。

台灣婦產科醫學會常務理事、奇美醫院婦產部長蔡永杰指出，台灣邁入高齡化社會，根據內政部統計處的人口統計資料顯示，111年國人平均壽命為79.84 歲，近五年平均餘命為80.71歲，婦女平均餘命高達84.11歲，而更年期平均年齡約50歲，等於女性朋友約有3分之1以上的歲月會在更年期後渡過。

明天（18）是世界更年期日，台灣婦產科醫學會提醒，如何珍愛自己或陪伴家人度過這個特殊且不算短的時期，是一項重要課題。女性更年期除了健忘、注意力不集中、疲倦、失眠、情緒起伏外，還常伴隨健康問題，例如疏鬆會增加骨折風險，不可忽視。

隨著全球人口高齡化，骨質疏鬆症盛行率也逐漸增加，世界衛生組織（WHO）已認定骨質疏鬆為全球第二大的流行疾病，僅次於冠狀動脈心臟病。蔡永杰表示，骨質疏鬆機率隨著年齡增加，並且從65歲開始驟增，女性得到骨質疏鬆的比例至少高出男性1倍以上。

女性停經後荷爾蒙降低，導致骨質流失更加劇烈，相較於老年男性，老年女性的骨折風險更高。蔡永杰提醒，骨折雖然不是致命的疾病，卻會大大影響生活品質，且再次骨折的機率提高，後續照護更是一大問題。

蔡永杰建議，適度運動有助於預防骨質疏鬆，例如步行、慢跑、舞蹈等荷重運動，以及舉重等肌力訓練，可以促進骨骼的健康和增加骨密度，而瑜伽、太極拳等平衡訓練則有助於提高平衡能力、減少跌倒的風險；戒菸、限制酒精攝取也是保護骨骼健康的重要步驟。

另外，中年以後應定期接受骨質密度檢查，有助於早期發現骨質流失，及早介入治療。三軍總醫院婦產部主任、台灣婦產科醫學會常務監事張芳維提醒，預防勝於治療，若等到骨折、生病才就醫，無論是付出的醫療成本、造成的身心傷害都會更大。