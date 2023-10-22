走路是最便利又能為健康帶來好處的運動，很多人會以日行萬步當成目標，但有研究顯示，其實不需要走到這麼多步數。對此，耳鼻喉科診所醫師曾家承引述國外研究提到，每日不到3000步就可有效改善健康；而8763步則可讓總死亡風險下降最多。此外，若能從低步速提升至高步速，死亡風險還可多降低38％。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，根據《美國心臟病學院雜誌》（J Am Coll Cardiol）及《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）所發表的文章，透過系統回顧，以及統合分析使用客觀方法（加速度計和計步器）量化每日步數的研究進行，分析12項研究中的11萬1309名個體。

研究結果顯示，曾家承說，相比每天少於2000步者，每日走2517步的總死亡風險明顯降低；而每日走2735步的人，其心血管疾病發生風險也顯著下降。

曾家承接著提到，多走路可進一步降低風險，但呈非線性方式下降，總死亡風險直到8763步下降最多；若要達到最大化減少心血管疾病風險，則每日走7126步即可。

不僅如此，走路速度也與健康息息相關，曾家承表示，若從低步速提升到中步速，其總死亡風險多降低33％；而若能從低步速加快至高步速，風險還可多降低38％。

綜合研究結論，曾家承認為，走路雖屬於輕度活動，但只要有走對健康就有幫助，累積步數不到3000步，便能達到很好的效果，值得排入日常生活作息。但8000多步後，走路好處已達天花板，需要再提高運動的強度，加入慢跑、肌力訓練等，才能獲得更多健康益處。