很多人都聽說過「日行1萬步」的好處。英國學界一項大規模研究指出，行走的速度可能比每天累積的步數更重要，快步走（每小時步速4哩／6.44公里）能降低死於癌症或心臟病的風險。研究人員也指出，這項發現可能也是因為健康的人步速比較快。

英國《每日郵報》17日報導，英國列斯特大學（University of Leicester）研究團隊監測英國人體生物資料庫（UK Biobank）39萬1652人，這些志願參與研究者均齡57歲，觀察自己的步速屬於「慢」（低於每小時3哩／4.82公里）、「穩定／一般速度」（每小時3到4哩）或者「快」（高於每小時4哩）。6.6%自述步速很慢，52.6%屬於一般速度，40.8%自認健步如飛。

平均追蹤13年期間，2萬2000人去世。女性癌症死亡風險，步速快者比步速慢者低了26%；男性低了29%。女性心血管疾病死亡風險，步速快者比步速慢者低60%，男性低62%。其他原因（失智、呼吸道疾病等）早逝的風險，步速快的男女比步速慢者大減71%。這些結果僅證明步速與死亡風險之間的關聯，而非因果關係。

快走有益健康。

研究團隊認為，步行速度快可提高心肺耐力（心肺適能，CRF）。理論上來說，心肺耐力較佳有助於預防心血管疾病，包含中風、心臟病。以往有研究顯示，心肺耐力指數高與促進心室輸出的血量」（心輸出量，cardiac output）、改善攝氧量（oxygen uptake）有關。

至於快步行走何以能降低癌症、失智、呼吸系統疾病等其他原因而過早死亡，有待釐清。研究人員指出，上述發現可能歸因於「反向因果關係」，亦即步速偏慢的人身體狀況可能也比較糟，也許患有未確診的疾病，導致早逝風險上升。這項研究成果已發表於《心血管疾病研究進展》（Progress in Cardiovascular Diseases）。

英國國民保健署（NHS）說，要鍛鍊身體、減肥、保健，步行是最簡單的方法之一，可以增強耐力、燃燒熱量、讓心臟更健康。過去有研究建議，不知道自己步速快或慢的人可觀察自己步行時是否微微喘氣或出汗，這都是快走的跡象。